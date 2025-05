Cesenatico, Battistoni: «Pronti per la stagione ma pesa l’incognita della Bolkestein»

La escluderei in toto. Non ha senso, non è adatto alle nostre latitudini, va contro le tradizione tanto delle vacanze in Riviera, quanto dalle abitudini dei ragazzi. Innanzitutto andrebbe a rovinare l’economia turistica. Ritengo che i ragazzi potrebbero avere un calo di rendimento, di resa scolastica con una scuola interrotta a primavera per poi riprendere d’estate, con le temperature di 35/38 gradi, con istituti talvolta storici non attrezzati sotto l’aspetto termico. L’estate è fatta per rilassarsi. Tra l’altro giugno è sempre stato un mesi ideali per le vacanza coi bambini. Vanificherebbe gli sforzi che amministrazione locali, le associazioni di categoria, gli imprenditori del settore fanno per mantenere e allungare la stagione turistica in Riviera.