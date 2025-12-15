Cesenatico, barca speciale e tour costiero per regalare ai disabili l’emozione della vela in mare

Una barca è pronta a mollare gli ormeggi per sensibilizzare l’Italia della vela alla disabilità, in alleanza con i Lions Club degli approdi che toccherà nel suo navigare. Il progetto ha preso forma col sostegno di “Marinando” e ha ottenuto un riconoscimento dalla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Da tempo una bella storia di amicizia lega il Lions Club Cervia e Cesenatico a “Marinando”, associazione di volontariato di Marina di Ravenna guidata da Sante Ghirardi, che prepara alla vela disabili fisici e psichici e loro operatori e partecipa a eventi mirati a migliorare, attraverso il mare e la navigazione, la qualità della vita di chi si trova in situazioni di difficoltà e disagio. Ora un’imbarcazione attrezzata, tipo Hansa 303, che consente a persone con disabilità anche gravi di navigare e partecipare a esperienze sportive e sociali di vela, è a disposizione di “Marinando”, grazie all’appoggio del Lions di Cervia e Cesenatico. Dato lo scafo caratterizzato da una forte spinta di galleggiamento, e alla robustezza unita alla maneggevolezza, è praticamente non rovesciabile. Il boma (trave orizzontale incernierata all’albero) rimane sempre distante dalla testa per le virate ed è possibile raccogliere le vele, randa e ficco, direttamente da pozzetto.

Il prossimo mese sarà anche presentato un progetto nazionale con lo stesso spirito. Un’imbarcazione romagnola condotta da un Lions disabile farà il giro dell’Italia, di tappa in tappa, “circumnavigandola”, dove è possibile, per mostrare lo sport della vela come strumento di inclusione sociale.

«Lo scopo dell’iniziativa è aiutare le persone con disabilità o in situazione di disagio - precisa Chiara Cavatorta, presidente del Lions Club Cervia Cesenatico Host e medico all’ospedale Bufalini di Cesena -. Sarebbe bello che in ogni tappa i gruppi Lions del posto organizzassero un momento evento per parlare dell’importanza di andare per mare e vela. Così da creare, forse per la prima volta, una rete nazionale tra i club Lions per un obiettivo comune».

Nel corso della festa di compleanno del Lions Club Cervia Cesenatico, svoltasi l’8 dicembre a Palazzo Manzoni, a San Zaccaria, nel Ravennate è stato trasmesso un video, con la partecipazione di Paolo Cevoli, chiamato a presentare proprio il progetto di “Marinando”.

«Abbiamo iniziato questo nuovo percorso - racconta Sante Ghirardi - con un buon vento, ricevendo il sostegno, in duomo a Ravenna, delle istituzioni della città, in occasione della festa di Santa Barbara, nel corso della quale ho ricevuto un premio nel segno della vela come strumento di inclusione, oltre che la “Stella al merito” dal Conitato paraolimpico. Adesso siamo pronti a partire con questa nuova iniziativa, che immagino già entusiasmante. Promuovere la vela come sport anche per persone con disabilità, lungo le coste italiana, ci renderà più liberi, felici e appagati, avendo davanti a noi il mare, il vento e nostra vela».