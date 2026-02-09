Cesenatico, “Badafest 2025” da record: raccolti 10mila euro nel nome di Federico Manca

Cesenatico
  • 09 febbraio 2026
Cesenatico, “Badafest 2025” da record: raccolti 10mila euro nel nome di Federico Manca

Lo scorso settembre, all’interno del Parco di Levante, si è svolta la quarta edizione del Badafest, la festa organizzata per tenere vivo il ricordo di Federico Manca, che il 6 luglio 2022 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Un evento che per la prima volta si è svolto su due giornate richiamando oltre 3000 presenze. La forza di questo evento continua a pulsare e vivere grazie all’impegno dei tanti giovani che muovono l’organizzazione di quella che è diventata una vera e propria festa. Il Badafest - realizzato il collaborazione con il Comune di Cesenatico - ha riconfermato la sua forte vocazione solidale: sono stati raccolti 10.000 euro, un risultato incredibile e mai raggiunto nelle edizioni precedenti.

Le donazioni

La Cooperativa “Amici di Gigi” ha ricevuto 4.000 euro. La donazione del BadaFest finanzierà un laboratorio musicale della Cooperativa, un luogo dedicato ai ragazzi accolti, in cui la musica diventa uno strumento di espressione di sé e di relazione. Guidati dagli educatori della Cooperativa, i ragazzi vivranno un contesto educativo concreto che favorisce l’incontro e la condivisione.

Per l’ASP del Rubicone 4.000 euro. Grazie alla devoluzione di parte del ricavato del festival, prosegue il sostegno allo sportello psicologico attivo nelle scuole secondarie di primo grado di Cesenatico. La collaborazione si rafforza con un programma di attività che prevede: la continuità dello sportello psicologico nelle scuole medie; laboratori nelle classi dedicati allo sviluppo delle life skills relazionali; serate pubbliche rivolte ai genitori; iniziative primaverili al Parco Levante con laboratori di parkour e capoeira; la partecipazione di ASP al BadaFest con un laboratorio educativo e creativo.

Per l’Ausl Romagna 1.000 euro. Badafest sostiene il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL della Romagna, nello specifico il Centro Diurno per la psicopatologia dell’adolescenza “La Meridiana”.Il contributo sarà utilizzato per potenziare i trattamenti psicoeducativi rivolti agli adolescenti con problematicità di disregolazione emotiva e ai loro familiari.

Ulteriori 500 euro saranno donati all’associazione Bambini al Primo Posto e altri 500 alla struttura La Casa nel Parco.

