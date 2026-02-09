Cesenatico, “Badafest 2025” da record: raccolti 10mila euro nel nome di Federico Manca

Lo scorso settembre, all’interno del Parco di Levante, si è svolta la quarta edizione del Badafest, la festa organizzata per tenere vivo il ricordo di Federico Manca, che il 6 luglio 2022 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Un evento che per la prima volta si è svolto su due giornate richiamando oltre 3000 presenze. La forza di questo evento continua a pulsare e vivere grazie all’impegno dei tanti giovani che muovono l’organizzazione di quella che è diventata una vera e propria festa. Il Badafest - realizzato il collaborazione con il Comune di Cesenatico - ha riconfermato la sua forte vocazione solidale: sono stati raccolti 10.000 euro, un risultato incredibile e mai raggiunto nelle edizioni precedenti.