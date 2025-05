Cesenatico, “Azzurro come il pesce”: abbuffate fino a domenica

Anche con l’aiuto di previsioni meteo eccellenti, le presenze turistiche a Cesenatico sono al top del periodo e il centro storico si prepara a essere festosamente invaso da una marea di buongustai, attirati da una serie di cucine di pesce a cielo aperto.

Si è aperta ieri sera la kermesse gastronomica “Azzurro come il pesce” e negli stand si sono subito potuti assaporare piatti della tradizione marinara nostrana, con squisiti profumi che si spandevano nell’aria. La manifestazione promossa da Confcommercio e Cenfesercenti entra ora nel vivo, da giovedì 1° maggio fino a domenica 4 maggio. Nella zona dello squero, sull’asta di Ponente del porto canale, c’è lo stand “Dedicato al mare”, dell’associazione “Tra il Cielo e il Mare”. In viale Leonardo da Vinci, la cucina classica dall’associazione “Pescatori a casa vostra” e della Cooperativa Armatori di Cesenatico. Nel cortile del Museo della marineria, da non perdere “Il pesce della solidarietà”, a cura dell’associazione di volontariato “Amici della Ccils”. Viale Anita Garibaldi è occupato quasi completamente dagli chef delle associazioni dei ristoratori Arte Confcommercio e Arice Confesercenti. Anche a bordo della “New Ghibli”, attraccata in piazza Ciceruacchio, si serve pesce nostrano.

Tutti i piatti cucinati e serviti rispondono a un disciplinare, allo scopo di fare conoscere e valorizzare la filiera del prodotto ittico locale, senza prodotti importati.

In programma anche appuntamenti collaterali all’evento. In via Fiorentini, dalle 10 alle 18.30, ci sono attività ludiche gratuite per bambini. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 è in programma “Un giorno da bagnino”. Il Centro Studi Calisesi di via Squero organizza due percorsi per scoprire il mondo della pesca, venerdì 2 maggio, alle 14.30, e sabato 3 alle 10.30. Nello stand di “Tra il cielo e il mare”, alle 12.30 di oggi, 1 maggio, si parla di “L’olio extravergine di oliva e il pesce: connubio tra gusto e piacere”; domani di “Consumo consapevole di prodotti ittici e buone regole di conservazione”; sabato di “Territori, mari e crisi dell’agroalimentare”.