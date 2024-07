Cesenatico, auto investe ciclista che batte la testa e muore sul colpo

Tragico incidente questa mattina prima delle dieci a Cesenatico, che è costato la vita ad un ciclista. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza dell’intersezione fra la via Cesenatico e la ss16. Per motivi in corso di approfondimento da parte della polizia locale, giunta sul posto per i rilievi, una automobilista alla guida di un suv Nissan, dopo aver consentito il passaggio di un gruppo di persone in bicicletta in corrispondenza del passaggio pedonale, avrebbe investito un ciclista. L’urto non sarebbe avvenuto ad alta velocità, proprio perché l’automobile stava ripartendo. Cadendo però l’uomo avrebbe battuto la testa all’indietro e dopo pochi minuti dall’evento è spirato.