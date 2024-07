Cesenatico, auto distrutta dal fuoco: illese le tre occupanti

Disavventura per tre ragazze provenienti dalla zona di Brisighella, in provincia di Ravenna, e ormai arrivate in riviera per raggiungere il Biker Bikini Benefit di ieri in viale Carducci.

L’automobile sulla quale viaggiavano, una Citroen C4 Cactus, oggi pomeriggio intorno alle 15,30, ha preso fuoco subito dopo il sottopasso di viale Trento mentre era in marcia. La macchina è andata totalmente distrutta ma fortunatamente le tre passeggere nonostante la paura per quanto stava accadendo sono riuscite a scendere dall’automobile in fiamme e risultano essere illese.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Cesenatico con i suoi agenti insieme ai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Savignano sul Rubicone, in quanto quelli di Cesenatico erano già impegnati in un altro intervento concomitante.

La viabilità è stata interdetta in entrata a Cesenatico dal sottopasso di viale Trento, causando anche difficoltà al traffico che la domenica è sempre piuttosto abbondante.

Le cause dell’incendio sono al momento ignote.