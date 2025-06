Cesenatico, aumentano le iscrizioni ai centri estivi comunali

Sono in aumento i partecipanti ai centri estivi comunali con 152 iscrizioni totali rispetto alle 132 dello scorso anno. Le adesioni al Centro Estivo Infanzia sono state 62 e l’attività si svolgerà presso la scuola dell’Infanzia Arcobaleno di via Vespucci; le adesioni al Centro Estivo Primaria/Adolescenti invece sono state ben 84 e l’attività viene svolta alla Scuola Elementare Da Vinci di via Caboto. Ai centri estivi comunali potevano iscriversi bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio comunale di Cesenatico.

«Anche i centri estivi rappresentano ormai una solida realtà per Cesenatico perché da un lato offrono un’offerta educativa e formativa a bambini e ragazzi del territorio e dall’altra supportano le famiglie nella gestione pratica della quotidianità. Siamo felici delle adesioni in crescente che sono un ottimo segnale per questa iniziativa», commenta l’assessora Emanuela Pedulli.