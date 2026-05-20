Cesenatico, Atlantica riapre il 6 giugno con una nuova spa

Atlantica si prepara a inaugurare una nuova stagione. Il 6 giugno riapre il parco acquatico di Cesenatico, unico nella provincia di Forlì-Cesena, di proprietà del Comune e gestito da Around Sport attraverso la controllata Atlantica Cesenatico.

La struttura, estesa su 100mila metri quadrati, si presenta completamente riqualificata. Tra le principali novità della stagione spicca la nuova spa, dotata di due vasche idromassaggio, sauna, bagno turco e cabina del sale. Collegato al centro benessere anche un punto ristoro con frullati, centrifugati, insalate e piatti a base di prodotti biologici e integrali.