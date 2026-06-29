Cesenatico, asta di un immobile comunale in via dei Mille

Il Comune di Cesenatico ha istituito il bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in Via Dei Mille 106. Il valore a base d’asta è di 100.000 euro Si tratta di un fabbricato autonomo posto al piano terra, già destinato a edilizia residenziale pubblica, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere da letto, bagno, wc e ripostiglio L’immobile è visitabile con un sopralluogo nelle date del 7 luglio alle ore 10 e del 6 agosto alle ore 10. Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare lo 0547/79307.

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire entro le ore 12 del giorno 24/08/2026. Sul sito del Comune di Cesenatico è disponibile tutta la documentazione.