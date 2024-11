Cesenatico, assegnato il bando per costruire muretto lungo 420 metri contro gli allagamenti a Valverde

Ora si può procedere alla costruzione dell’atteso muretto di protezione del lungomare di Valverde a difesa dalle ingressioni marine. C’è infatti l’assegnazione del bando dei lavori, mentre si sta procedendo a definire le ultime procedure di aggiudicazione.

Servirà a far da argine e a fronteggiare gli “sconfinamenti” del mare e gli allagamenti in viale Carducci e del primo abitato, quest’ultimo costruito in passato proprio a ridosso della spiaggia. D’altronde tra subsidenza e il mare che si alza sempre di più, le mareggiate si fanno sempre più intense e rovinose.

Si tratta della “Realizzazione di opere di difesa da ingressione marina” dell’abitato di Valverde sul lungomare Carducci con interventi dichiarati urgenti compresi tra via Deledda e via Quasimodo. Totale importo lavori a base di gara 318.466 euro. L’offerta con ribasso d’asta è stata dello 0,50%, presentata da Coir, Consorzio Imprese Romagnole con sede a Cesena, che in quanto anche unico a prendere parte al bardo si è aggiudicato il lavoro. Restano da definire impianto del cantiere, cronoprogramma e termini di consegna lavori.

Per il muro sul lungomare di Valverde a difesa delle ingressioni marine sono stati stanziati 450.000 euro dalla regione Emilia -Romagna. Nell’estate scorsa la giunta ha approvato una delibera con l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica. L’intervento consiste nella costruzione di un muretto in cemento armato alto un metro e mezzo (e quindi circa 220 centimetri sul medio mare) e che coprirà 420 metri nel tratto di viale Carducci compreso tra via Salvatore Quasimodo e via Grazia Deledda.