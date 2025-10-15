Cesenatico, asfalti, marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico: piano da 3 milioni, ecco le zone interessate

L’amministrazione comunale di Cesenatico sta preparando un importante investimento sul tessuto urbano cittadino con circa 3 milioni di euro che andranno a intervenire in maniera significativa su asfalti, marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico. È una parte della variazione di bilancio che andrà votata in Consiglio Comunale martedì 28 ottobre mentre altri interventi saranno finanziati a novembre a valere sul 2026.

Il piano asfalti potrà contare su un investimento totale da 1.500.000 euro: i primi 500.000 euro di lavori sono già eseguiti a maggio e giugno; nei prossimi giorni arriveranno sulle strade comunali altri 500.000 con nuove lavorazioni su Cesenatico e tutte le frazioni già partiti da via Torri e via Pisciatello per poi proseguire su via Cesenatico e in altre zone; sono in corso ulteriori progettazioni per interventi da 500.000 euro che verranno approvati nel 2025 e realizzati nel 2026, non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

Un altro intervento importante riguarda la riqualificazione di viale dei Mille nel tratto compreso tra viale Trento e via Milano con 500.000 euro che saranno impiegati per il rifacimento di strada, marciapiedi e arredo urbano. L’intervento è stato parzialmente finanziato dall’accordo operativo collegato al recupero della colonia Bonomelli. La progettazione è in fase avanzata e con la variazione di bilancio di fine ottobre si darà mandato agli uffici di concludere l’iter per poter iniziare i lavori nel 2026.

Sulla pubblica illuminazione sono previsti investimenti per oltre 400.000 euro destinati al rifacimento di impianti danneggiati nelle frazioni di Valverde e Zadina.

Una delle novità arriva sul fronte del verde pubblico con un investimento da 500.000 euro per intervenire sulle zone turistiche, con protagoniste rotonde, viali di accesso al mare, piazze, lungomari che includeranno due zone molto importanti come Piazza delle Conserve e i Giardini al Mare nel tratto da piazza Costa a via Montegrappa. Il progetto - curato dall’architetto Lorena Raspanti insieme ai tecnici comunali e a quelli di Cesenatico Servizi - mira a rinnovare e riqualificare aiuole, aree verdi, rotonde e piazze aumentandone il valore ludico e contribuendo a dare alla stessa una maggiore connotazione estetica che si mantenga nel lungo periodo.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «La variazione di bilancio che andremo a presentate in Consiglio Comunale è una variazione che dietro ai numeri contiene numerosi significati. Le manutenzioni sono un tema sempre molto sentito dalla cittadinanza e conosciamo molto bene le varie criticità su cui è necessario intervenire. Con questo investimento – da 3 milioni di euro – interveniamo in maniera diffusa. Asfalti, marciapiedi, pubblica illuminazione e manutenzione del verde che arriverà a Piazza delle Conserve, un centro importante del centro storico che diventerà ancora più bello».