Cesenatico, arrivano 15 Carabinieri in più per l’estate

Nei giorni scorsi - nell’ambito del potenziamento dei servizi dell’Arma dei Carabinieri nelle principali località turistiche - sono giunte presso il Comando Provinciale di Forlì-Cesena, due Squadre SAT (unità specializzata di Supporto all’Arma Territoriale) e una squadra S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo), provenienti dal 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, che rimarranno in questa provincia fino al 31 agosto.

Le tre squadre, composte ciascuna da un maresciallo e quattro ulteriori militari (per un totale di 15 Carabinieri complessivi), saranno quotidianamente impiegate - prioritariamente nell’area di Cesenatico nonché, al bisogno, nelle zone dell’entroterra di Forlì e di Cesena - in sinergia con i reparti dell’Arma territoriale, per la vigilanza degli obiettivi sensibili ed a supporto del pronto intervento (nelle aree e negli orari ritenuti più a rischio), con la finalità di prevenire ed eventualmente contrastare la commissione di reati. I militari – che sono già stati impiegati nelle prioritarie attività svolte nei giorni scorsi in provincia – vanno a sommarsi ai 21 carabinieri giunti a fine giugno presso le stazioni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.