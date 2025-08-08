Cesenatico, arriva la nipotina in vacanza da Milano e la manda a chiedere l’elemosina: denunciata 60enne

Nella settimana appena trascorsa gli agenti del comando di Polizia Locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli antiaccattonaggio nella zona del Porto Canale. Nell’ambito di questa attività è stato denunciata a piede libero una sessantenne bosniaca intenta ad effettuare attività di accattonaggio che si avvaleva della giovane nipotina di appena 10 anni. La bambina risultava essere temporaneamente in vacanza da Milano e per monitorare la sua situazione sono stati immediatamente informati i servizi sociali competenti per il territorio.

I controlli sono poi proseguiti con il deferimento in stato di libertà di due persone colte in stato d’ebbrezza, una delle quali con tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. Numerose, altresì, sono state le violazioni contestate per l’uso personale di stupefacenti che hanno portato al sequestro di oltre 30 grammi di hashish ed alla segnalazione di sei soggetti, tre dei quali minorenni provenienti da strutture da accoglienza del milanese.