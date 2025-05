Cesenatico, arriva l’illuminazione in due chilometri di via Vetreto a Sala

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato la delibera per l’implementazione del sistema di illuminazione notturna in un tratto di oltre 2 chilometri in via Vetreto nella frazione di Sala con un investimento di 150.000 euro. L’attuale mancata illuminazione notturna ostacola la visibilità, aumentando il rischio di incidenti rendendo l’area poco accogliente e confortevole per pedoni, ciclisti e altri fruitori, scoraggiandone l’utilizzo durante le ore notturne.

L’obiettivo di questo intervento è quello di rendere renderà l’area più visibile e sicura. L’illuminazione notturna migliorerà il comfort e l’accoglienza, incentivando il suo utilizzo da parte di pedoni, ciclisti e un sistema di illuminazione ben progettato contribuirà a valorizzare l’area dal punto di vista estetico e funzionale, rendendola più attrattiva e vivibile.

Per illuminare il tratto stradale di Via Vetreto che non è ancora dotato di illuminazione pubblica, si renderà necessaria la rimozione di elementi esistenti quali 3 armature e 3 sbracci, insieme alla linea aerea che li alimenta. Si procederà poi all’installazione del nuovo impianto composto da 3 quadri elettrici e 71 nuovi basamenti per garantire la stabilità e la sicurezza dei nuovi lampioni. L’impianto sarà alimentato completamente da linea aerea. Lo scavo necessario per l’installazione dei pali dell’impianto di illuminazione pubblica non avrà alcun impatto negativo sui canali di irrigazione presenti in Via Vetreto visto che le opere si troveranno dalla parte opposta del canale irriguo principale “Vetreto” su quasi tutta la lunghezza, e si prevede di alimentare separatamente tre tronchi di impianto al fine di evitare ogni attraversamento del Canale “Emiliano-Romagnolo” e del canale “Fossalta del Rigoncello”. Inoltre, i pali non interferiranno con il flusso dell’acqua o con la struttura dei canali stessi.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Abbiamo approvato questo intervento richiesto dal Comitato di Zona e moto sentito dalla comunità. Prosegue così il nostro lavoro per il miglioramento della pubblica illuminazione, un percorso che prosegue da tempo passo dopo passo sia in ottica che estetica che di sicurezza stradale e sostenibilità ambientale».