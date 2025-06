Cesenatico, arriva Christian Vieri con il “Bobo Summer Camp”

Con la fine della scuola, sta per iniziare la stagione 2025 dei camp sportivi di Eurocamp: l’ormai trentennale appuntamento estivo che fra metà giugno e i primi di agosto porta a Cesenatico migliaia di giovani, da ogni parte d’Italia e d’Europa, per settimane che abbinano lezioni del proprio sport preferito (calcio, volley, basket, danza e molte altre) a momenti di svago e di divertimento in spiaggia.

Da sempre, uno dei punti di forza dei Camp organizzati da Eurocamp sta nella presenza di campioni o allenatori di grido delle rispettive discipline, pronti a mettersi a disposizione dei ragazzi per insegnare loro i principali “trucchi” del mestiere.

Per quanto riguarda il Camp di calcio, in particolare, la tradizione ha sempre portato a Cesenatico campioni di grande spessore: a partire da Massimo Bonini, indimenticato centrocampista della Juventus di Platini, che da anni è il responsabile dei camp calcistici. Lo scorso anno, l’ospite d’onore fu Beppe Signori, sceso in riviera assieme a Stefano Torrisi per una settimana rimasta certamente indelebile nella memoria dei ragazzi che parteciparono.

E per l’estate in arrivo, la “star” è altrettanto prestigiosa: Christian “Bobo” Vieri, centravanti di molte squadre a cavallo del millennio – italiane ed europee – e soprattutto della nazionale italiana, con la quale vanta 49 presenze e 23 gol, due titoli europei Under 21, e il titolo di capocannoniere ai Mondiali del 1998.

Dal 13 al 19 luglio, ecco allora il “Bobo Summer Camp”, con Vieri e con la presenza di Stefano Torrisi come responsabile tecnico. Una settimana in cui imparare tantissimo in compagnia di grandi campioni, divertendosi al tempo stesso grazie alla “grande famiglia” di Eurocamp.

Per informazioni e iscrizioni, info@eurocamp.it, tel. 0547673555