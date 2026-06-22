Cesenatico. Arrestato un sedicenne di Bellaria per spaccio di hashish

Cesenatico
  • 22 giugno 2026
Cesenatico. Arrestato un sedicenne di Bellaria per spaccio di hashish

Durante la Notte Rosa la Polizia Locale di Cesenatico ha dispiegato otto equipaggi per il controllo del territorio, con presidio fisso e dinamico degli accessi alle aree della manifestazione. L’attività si è concentrata sulla prevenzione dei reati, sul contrasto allo spaccio di stupefacenti e sul rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di sicurezza urbana.

L’intervento più significativo è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria. Durante i controlli con metaldetector - impiegati per impedire l’introduzione di armi da taglio in contesti affollati - gli agenti hanno fermato un sedicenne residente a Bellaria Igea Marina. Il ragazzo è risultato in possesso di un panetto di hashish destinato alla cessione. Dal fotosegnalamento sono emersi numerosi precedenti di polizia, anche specifici. Il minore è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, affidato al padre con obbligo di permanenza in casa.

Nel corso della serata sono state contestate anche otto violazioni amministrative per detenzione di hashish a uso personale, con conseguente segnalazione alle Prefetture competenti.

«Ringrazio tutte le forze dell’ordine impegnate sul campo, la nostra Polizia Locale, e i Comandi dell’Unione Rubicone e Mare e della Polizia Locale di Bologna, che con l’unità cinofila hanno presidiato l’area dell’evento», ha dichiarato l’assessore Mauro Gasperini.

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