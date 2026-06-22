Cesenatico. Arrestato un sedicenne di Bellaria per spaccio di hashish

Durante la Notte Rosa la Polizia Locale di Cesenatico ha dispiegato otto equipaggi per il controllo del territorio, con presidio fisso e dinamico degli accessi alle aree della manifestazione. L’attività si è concentrata sulla prevenzione dei reati, sul contrasto allo spaccio di stupefacenti e sul rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di sicurezza urbana.

L’intervento più significativo è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria. Durante i controlli con metaldetector - impiegati per impedire l’introduzione di armi da taglio in contesti affollati - gli agenti hanno fermato un sedicenne residente a Bellaria Igea Marina. Il ragazzo è risultato in possesso di un panetto di hashish destinato alla cessione. Dal fotosegnalamento sono emersi numerosi precedenti di polizia, anche specifici. Il minore è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, affidato al padre con obbligo di permanenza in casa.

Nel corso della serata sono state contestate anche otto violazioni amministrative per detenzione di hashish a uso personale, con conseguente segnalazione alle Prefetture competenti.

«Ringrazio tutte le forze dell’ordine impegnate sul campo, la nostra Polizia Locale, e i Comandi dell’Unione Rubicone e Mare e della Polizia Locale di Bologna, che con l’unità cinofila hanno presidiato l’area dell’evento», ha dichiarato l’assessore Mauro Gasperini.