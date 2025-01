Cesenatico, arrestato in albergo dopo ripetute guide in stato di ebbrezza

CESENATICO. I carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno arrestato un 50enne in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, dovendo lo stesso espiare la pena definitiva di cinque mesi e dieci giorni di reclusione/arresto, oltre al recupero della pena pecuniaria di euro 1.000,00 di ammenda. L’uomo, condannato nel novembre scorso per reiterate guide in stato di ebbrezza commesse nel 2023, è stato rintracciato dai carabinieri di Cesenatico in una struttura alberghiera del territorio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento detentivo, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena.