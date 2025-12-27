Cesenatico, area Ex Lavatoio: via al bando per la progettazione

La Giunta di Cesenatico ha approvato nei giorni scorsi una delibera con l’approvazione della convenzione tra Comune di Cesenatico e Regione Emilia-Romagna per la gestione dei fondi (1.597.000 euro) arrivati dal Ministero del Turismo nell’ambito delle risorse previste dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Contestualmente, è stato anche pubblicato il bando per la gara europea di progettazione dal valore di 350.000 euro.
Il Comune di Cesenatico - attraverso la Regione Emilia-Romagna - aveva candidato il progetto di rigenerazione urbana dell’Ex Lavatoio e dell’area verde di Largo San Giacomo con la richiesta di finanziamento da 1.750.000 euro. Il Ministero del Turismo ha giudicato positivamente la candidatura concedendo 1.597.000, oltre il 90% della cifra richiesta a testimonianza della valenza e della bontà del progetto presentato. L’investimento complessivo previsto è di 3.500.000 euro coperto per la parte mancante da risorse comunali e cambierà completamente il volto a una zona centrale di Cesenatico.