Cesenatico, area ex Hotel Pino: ecco il piano

Cesenatico
  • 13 dicembre 2025
Cesenatico, area ex Hotel Pino: ecco il piano

Si delinea il piano per quello che era un punto di riferimento storico per Cesenatico. La giunta ha approvato lo schema di accordo operativo presentata per l’area dell’ex Hotel Pino, e adesso l’iter va avanti con il passaggio in Consiglio Comunale. Lo schema prevede la demolizione dell’hotel dismesso e della relativa casa del custode con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del - 77%. L’accordo prevede anche un intervento di restauro e risanamento conservativo del villino Liberty esistente. La parte privata dovrò assumersi l’onore di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci. L’investimento totale da parte del privato a favore della città è quantificato in 600.000 euro

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «L’Hotel Pino ha rappresentato per anni uno dei punti di ritrovo per Cesenatico, anche una cartolina in giro per l’Italia ma dopo la sua dismissione nel 2008 è diventato un edificio con criticità e impatto non positivo su una delle zone centrali di Cesenatico. Questo accordo operativo pubblico-privato prevede una riduzione significativa dei volumi, la costruzione di un edificio di pregio in una zona in cui sono presenti altri villini e ci permette di qualificare marciapiedi e sistema fognario di via Leonardo da Vinci. Si tratta di un intervento importante che, come giunta, abbiamo valutato positivamente e siamo pronti a portare il tema in consiglio comunale».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui