Cesenatico, apre la finestra e spara uccidendo un gabbiano reale, anziano denunciato

Ha visto dalla finestra della sua camera d’albergo un uomo puntare un fucile ad aria compressa, fare fuoco contro un gabbiano e poi sbarazzarsi della carcassa gettandola nel retro dell’hotel di fronte. Una scena surreale a cui gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Cesenatico – impegnati martedì scorso in un servizio di controllo a Ponente – stentavano quasi a credere. A raccontare l’episodio, ancora incredulo, è stato un cinquantenne napoletano in vacanza in riviera con la famiglia.