Cesenatico, approvato il progetto per la riqualificazione di viale dei Mille

Ieri la giunta comunale ha approvato nella giornata di ieri il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di viale dei Mille, nel tratto compreso tra viale Treno e viale Milano.

L’investimento complessivo è di € 500.000 e nel mese di marzo 2026 si procederà con l’affidamento dei lavori e l’inizio delle operazioni. Il cronoprogramma prevede una durata di sei mesi con le lavorazioni che verranno sospese nei mesi estivi per non intralciare la stagione turistica. Le risorse per questa riqualificazione arrivano dall’accordo operativo per la riqualificazione dell’area “Ex Colonia Bonomelli” con € 250.000 che invece provengono da fondi comunali.

L’intervento è progettato mantenendo la continuità dell’asse con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale; potenziare le funzionalità idrauliche della sede stradale e migliorare il sistema di sosta veicolare secondo criteri di ordine, accessibilità e sicurezza. Si procederà alla demolizione completa delle pavimentazioni esistenti realizzando nuovi marciapiedi abbattendo le barriere architettoniche presenti e incrementando le rampe per garantire la continuità pedonale. I marciapiedi saranno ricostruiti con pavimentazione in elementi in massello di cemento. Il progetto prevede la riqualificazione con messa a dimora di nuove piante nelle aiuole che ne risultano prive e la manutenzione di quelle esistenti mediante rigenerazione con nuovo terreno organico alimentato. Si prevede inoltre un decisivo aumento della superficie libera ad aiuola lasciata a terreno vegetale.

Per consentire la sosta di automezzi su entrambi i lati, verrà completamente ridefinita la sagoma dei marciapiedi. Gli stalli a margine carreggiata saranno realizzati in modo da far convergere le acque piovane, raccolte nelle caditoie di nuova realizzazione e che verranno allacciate al collettore centrale di acque bianche.

«La riqualificazione di questo tratto di viale dei Mille è a 360 gradi perché coinvolge strada, pubblica illuminazione, marciapiedi, verde e rete fognaria. Parliamo di un intervento importante su quasi 200 metri lineari che partirà nel mese di marzo con un investimento in parte derivante da un accordo di programma e in parte finanziato nell’ultima variazione di bilancio appena approvata», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.