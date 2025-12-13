Cesenatico. Appello per il gatto smarrito: «Mille euro a chi lo ritrova»

Simba, il vecchio gatto di casa, si è smarrito e il padrone lancia un appello, disposto a offrire mille euro a chi lo trova. Simba è un bel gattone dal pelo fulvo tigrato di 14 anni, abituato a stare pressoché sempre dentro le mura di casa in via Giovanni Da Verrazzano al civico 17D a Ponente. Si è allontanato da casa da giovedì pomeriggio senza farvi più ritorno. Il proprietario non lascia nulla di intentato e quasi con le lacrime agli occhi dice: «Quel gatto rappresenta tantissimo per me. Stiamo sempre insieme, è un componente della mia famiglia. Faccio appello a tutti; dono una ricompensa di 1.000 euro a chi me lo riporta, a chi mi aiuta a ritrovarlo».

Chi dovesse ritrovare il vecchio Simba, può chiamare Fabio Pipani al numero di telefono 388.0943466.