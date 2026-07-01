Cesenatico, aperte le iscrizioni per la sezione lattanti del nuovo asilo nido di via Leone

Cesenatico
  • 01 luglio 2026
Cesenatico, aperte le iscrizioni per la sezione lattanti del nuovo asilo nido di via Leone

Un nuovo tassello per il welfare familiare di Cesenatico. Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sezione lattanti del nuovo asilo nido di via Leone. Il bando rimarrà attivo fino a venerdì 31 luglio 2026 e le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online. I posti a disposizione nella nuova struttura sono 10, riservati ai bambini residenti nel comune di Cesenatico nati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026, che abbiano compiuto i tre mesi di età al 10 settembre 2026, giorno del via ufficiale al servizio. Per i nati successivamente, sarà possibile fare domanda al compimento dei tre mesi: l’eventuale scorrimento della graduatoria per i posti ancora disponibili avverrà entro il 31 marzo 2027.

Orari e servizi: mensa interna e flessibilità

La quotidianità all’interno del nido è già stata strutturata per andare incontro alle esigenze dei genitori.

Ingresso: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

Uscita standard: tra le 15.30 e le 15.50.

Uscita intermedia: su richiesta della famiglia, è prevista una finestra tra le 12.00 e le 12.30 (subito dopo il pranzo).

La cucina: il servizio mensa prevede la produzione diretta del pasto grazie al centro di cottura interno alla struttura.

«Il nuovo nido di Via Leone è una struttura di cui siamo orgogliosi — spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli — perché rappresenta un centro educativo all’avanguardia dal punto di vista strutturale. Viene collocato in un’area della città silenziosa e adatta anche per le attività di educazione all’aria aperta che la Regione Emilia-Romagna incentiva con le nuove Linee guida. L’apertura del bando per la sezione lattanti rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo dati: essere sempre più vicini alle famiglie del territorio».

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