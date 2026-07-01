Cesenatico, aperte le iscrizioni per la sezione lattanti del nuovo asilo nido di via Leone

Un nuovo tassello per il welfare familiare di Cesenatico. Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sezione lattanti del nuovo asilo nido di via Leone. Il bando rimarrà attivo fino a venerdì 31 luglio 2026 e le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online. I posti a disposizione nella nuova struttura sono 10, riservati ai bambini residenti nel comune di Cesenatico nati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026, che abbiano compiuto i tre mesi di età al 10 settembre 2026, giorno del via ufficiale al servizio. Per i nati successivamente, sarà possibile fare domanda al compimento dei tre mesi: l’eventuale scorrimento della graduatoria per i posti ancora disponibili avverrà entro il 31 marzo 2027.