Cesenatico, Antonio e Mirna regalano libri in cambio di un abbraccio: “Sabato ne abbiamo consegnati 2.800”

Altra iniziativa di “Soccorso letterario”. Una cascata di libri regalati a bambini e passanti a Cesenatico, sotto un pergolato di luci. A partire da una piazza Ciceruacchio, addobbata per il Natale. Sabato scorso, si è ripetuta, per la sua quinta edizione, l’iniziativa “Un libro in cambio di un abbraccio”, solo che qui, quest’anno, non ne sono stati donati un qualche centinaio, bensì più di 2.800. Mai un numero così alto: tutti impacchettati e infiocchettati con pazienza certosina.
Insomma, ancora una volta “Soccorso letterario”, con il suo ideatore, Antonio Castagnola, l’aviere dell’aeronautica militare in forza aeroporto di Pisignano di Cervia e diventato noto per questa iniziativa in tutta questa parte della Riviera, ha attivato nuovamente questa speciale molla per invitare alla lettura, avvicinando i libri ai lettori e gli autori a un più vasto pubblico. Così durante il 2025, al progetto “Soccorso letterario”, grazie ai tanti sostenitori, sono stati consegnati qualcosa come oltre 2.800 libri, da parte di lettori e lettrici non soltanto a Cesenatico, ma anche nelle località vicine, e questi doni, dopo averne proposto la lettura sono stati confezionati singolarmente. Con carta regalo e il logo di “Soccorso letterario” e poi regalati in piazza e per strada ai passanti.