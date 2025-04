Cesenatico, anteprima di stagione: feste pasquali e ponti fanno ben sperare

Vela, ciclismo, calcio, tornei giovanili sono gli ingredienti di questo scampolo di stagione e per la classica gita fuori di Pasquetta i ristoranti si sono fatti trovare pronti proponendo innanzitutto menù di pesce, col pensiero già rivolto alla sagra gastronomica “Azzurro come il pesce”, dal 1° al 4 maggio. Ad attrarre i visitatori in questo periodo ci sono le passeggiate sul porto canale, sul lungomare Carducci, in riva la mare e in centro storico per visitare i “Mercatino di creativi” promossi della Pro Loco del Monte. I bus che girano tra Gatteo Mare, Valverde e Villamarina fino Zadina hanno iniziato i collegamenti pre-estivi dal 17 aprile e andranno avanti fino al 6 giugno, grazie a un’intesa tra Comune, Associazione albergatori Adac, Start Romagna.

La Pasqua particolarmente “alta” di quest’anno fa da apripista, in fatto di aspettative turistiche, ai vicini ponti del 25 aprile e del 1° maggio e sarà anche un viatico per la stagione balneare alle porte. Non a casi sono 130 gli alberghi a Cesenatico che hanno deciso già di riaprire, andando ad aggiungersi ai 40 aperti tutto l’anno e a una ventina di bed and breakfast, più affittacamere e campeggi.

Il presidente di Confcommercio, Giancarlo Andrini, è fiducioso: «Si vede una discreta presenza di turisti. Attratta dalla bellezze della cittadina e dalla proverbiale ospitalità dei suoi operatori, la gente, lasciata da parte le preoccupazioni, ha voglia di trascorrere alcuni giorni di svago. D’altronde, mi vien da dire che Cesenatico è quasi più amata dai forestieri che dai suoi abitanti». Il presidente del Consorzio alberghiero, Giuseppe Ricci, vede nelle festività pasquali e nei ponti delle prossime due settimane «un buon prologo delle ferie estive, sempre che il clima mutevole non scoraggi gli arrivi dei visitatori, soprattutto emiliani, veneti, lombardi e umbri. Le prenotazioni sono in buona parte targate da turisti stranieri, tedeschi in particolare, che raggiungono la Riviera soprattutto per mettersi a pedalare, come confermano dagli uffici turistici Iat, che hanno notato che specialmente a Valverde e Villamarina soggiornano negli alberghi vari gruppi di ciclisti. «Chi si rivolge a noi - spiega il personale - è in prevalenza motivato a vedere il centro e fare escursioni nell’entroterra, a Cesena, Longiano, Bertinoro, Santarcangelo».

Il direttore del “Cesenatico Camping Village”, Terzo Martinetti, guarda più avanti: «C’è da augurarsi che questi ponti primaverili siano in positivo anche la cartina tornasole dell’estate che verrà. Adesso in campeggio ospitiamo tanti camper. Le nostre 700 piazzole sono in gran parte occupate e le 300 case mobili nell’ordine dell’80%. Prevalentemente da ospiti italiani e coi camper anche da turisti tedeschi».