Cesenatico, ampliati gli orari di Museo della Marineria e Casa Moretti

Per Cesenatico è in arrivo una bella novità che renderà il Museo della Marineria e Casa Moretti ancora più vicini a cittadini e turisti. Due tra i luoghi più iconici della cultura cittadina da lunedì 22 settembre ampliano i loro orari di apertura, diventando ancora più fruibili Il Museo della Marineria rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 mentre Casa Moretti apre le sue porte da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il sabato e la domenica dalle 15 alle 19.