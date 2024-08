Cesenatico, altri 25mila euro dalla festa del pesce per i laboratori della Ccils

Un aiuto provvidenziale per i laboratori protetti della cooperativa sociale Ccils e una nuova prova di grande cuore da parte dell’associazione “Amici della Ccils”. I suoi volontari grazie ai proventi della rassegna gastronomica “Azzurro come il pesce” di primavera hanno donato 25mila euro a sostegno dei laboratori della Ccisl di Cesenatico e di Bellaria, dove si producono e confezionano borse, strofinacci, stracci avviati alla rete commerciale-distributiva. Questa donazione segue e si aggiunge a quella di altri 30mila euro, fatta solo qualche mese fa, anche in questo caso provento della partecipazione alla sagra autunnale del “Pesce fa Festa”.

Gli “Amici della Ccils” sono sempre al fianco delle persone con disabilità psicofisica che in questi laboratori produttivi trovano occupazione, in un ambiente consono e adatto a loro. Una sessantina i volontari dell’associazione che a novembre come ad aprile si sono alternati a graticole, friggitrice, fornelli e casse di pesce da preparare e cuocere, per rendere possibile questo risultato. Da una quindicina d’anni gli “Amici della Ccils” sono impegnati, partecipando con un proprio stand gastronomico, sempre particolarmente apprezzato, alle due sagre del pesce. Con quanto ricavato sono in grado di contribuire dal punto di vista economico al sostegno dei laboratori produttivi della Ccils, nei quali sono occupate persone con difficoltà psicofisiche, che altrimenti non troverebbero un luogo altrettanto protetto e sicuro dove lavorare e socializzare.

Afferma il cesenaticense doc Lando Casali, presidente dell’associazione, grande appassionato di barche e di mare con un trascorso da dirigente comunale: «Questo nostro risultato è straordinario che si ripeta e ci riempie tutti di orgoglio. È possibile perché tutti i 60 volontari chi si alternano e danno il loro tempo nello stand gastronomico lo fanno gratuitamente. Un risultato del genere altrimenti non sarebbe possibile in questa misura». In un anno 55mila euro di aiuti a sostegno di laboratori produttivi dove trovano occupazione stabile una trentina di persone.