Cesenatico, alluvione dell’autunno 2024: un milione di euro dalla Protezione civile regionale

A circa sette mesi di distanza dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 che colpirono duramente Cesenatico, è in arrivo un finanziamento da un milione di euro dalla Protezione Civile regionale per completare i lavori di ripristino. Il Comune di Cesenatico si è già fatto carico – nell’immediatezza degli eventi – di 713.000 euro di lavori di somma urgenza con una stima dei danni totale che si attesta a 1,5 milioni. I fondi della Protezione Civile saranno utili per coprire in parte le opere di ripristino necessarie. «Subito dopo gli eventi alluvionali occorsi a settembre e ottobre 2024 - ha detto il sindaco Matteo Gozzoli - siamo intervenuti sul territorio stanziando 700.000 euro con un debito fuori bilancio a far fronte alle esigenze impellenti della comunità. È in arrivo un finanziamento da un milione di euro dalla Protezione Civile Regionale che ci permetterà di continuare a investire sulle operazioni necessarie, oltre a un finanziamento di 290.000 euro arrivato nei mesi scorsi»

I lavori già effettuati e finanziati

Per la pulizia straordinaria di strade e fognature, l’acquisto di sacchi di sabbia e attrezzature e il ripristino dei marciapiedi ammalorati sono stati investiti 170.000 euro; per la riparazione dei danni alle idrovore delle acque bianche si sono resi necessari 250.000 euro; per la sistemazione della pubblica illuminazione si sono resi necessari invece 190.000 euro, mentre 100.000 euro sono stati impiegati per risanare le infiltrazioni dell’edificio dell’ex scuola Saffi e dell’anagrafe e per intervenire sui tetti del polo scolastico di Villamarina e della scuola “La Vela” al quartiere Madonnina.

I lavori finanziati e ancora da affidare