Cesenatico, allontanati due pregiudicati e due stranieri irregolari

Una volante del presidio di Polizia di Cesenatico , nel corso di uno dei servizi nei pressi della stazione ferroviaria di Cesenatico, ha notato due individui sospetti procedendo al controllo e identificandoli. Si trattava di due pregiudicati assunti come lavoratori stagionali per la stagione estiva, ovvero un 45enne della provincia di Lecce e di un 35enne della provincia di Pescara, quest’ultimo gravato dal provvedimento dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Pescara, previsto dalle normative antimafia che viene emesso nei confronti di persone ritenute, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a comportamenti delittuosi. Il provvedimento del questore prevede, tra l’altro, il divieto di frequentare persone con precedenti di penali. Dopo le verifiche del caso i due sono stati invitati ad allontanarsi. Per quanto riguarda il pescarese, è stata effettuata la segnalazione prevista dal codice antimafia al questore della provincia di Pescara.

A distanza di circa un’ora dal primo controllo, un’altra volante ha rintracciato uno straniero, che si aggirava all’interno del parchetto. L’uomo, alla richiesta degli agenti, non è stato in grado di fornire documenti atti alla sua identificazione. I poliziotti hanno quindi accompagnato lo straniero, un marocchino di poco meno di 30 anni negli Uffici del Presidio di Polizia di Cesenatico e successivamente presso la Polizia Scientifica di Cesena per sottoporlo a fotosegnalamento per poter giungere all’identificazione. E’ stato così possibile accertare il suo stato di clandestinità e procedere nei suoi confronti denunciandolo in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Forlì per essersi trattenuto clandestinamente in Italia. Contestualmente, con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì – Cesena, si è proceduto a munire il predetto del Decreto di espulsione e conseguente Ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, emessi rispettivamente dal Prefetto e dal Questore della Provincia di Forlì – Cesena.

In un altro servizio gli agenti, transitando nei pressi della Stazione Ferroviaria, hanno scorto un uomo che si aggirava furtivamente tra le autovetture in sosta. La cosa ha insospettito i poliziotti che hanno proceduto a fermarlo avvedendosi che si trattava di un cittadino straniero sprovvisto di documenti. Anche in questo caso lo si è accompagnato presso la Polizia Scientifica del Commissariato di Cesena per procedere con i rilievi fotodattiloscopici che hanno permesso di giungere alla sua identificazione. Si tratta di un cittadino algerino del 1998, in Italia senza fissa dimora, risultato essere un richiedente asilo. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato allontanato e nei suoi confronti si è proceduto con la denuncia in stato di libertà per la violazione delle normative sugli stranieri, per non aver esibito, a richiesta dei poliziotti, un documento atto alla sua identificazione e/o che attesti la sua regolare presenza sul territorio nazionale.