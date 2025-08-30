Cesenatico, allenamenti all’Accademia Acrobatica per 5 sciatrici azzurre

Viene da chiedersi cosa mai ci facciano le giovani sciatrici della “Valanga rosa” in agosto a Cesenatico. La risposta è semplice: una parte della Nazionale azzurra di Coppa Europa femminile si sta allenando nelle palestre dell’Accademia Acrobatica. Vicky Bernardi, Sara Allemand, Ludovica Righi, Carlotta De Leonardis e Camilla Vanni, sotto la guida del preparatore atletico Mirco Nicolodi, stanno facendo una preparazione estiva in due sessioni giornaliere, al mattino e al pomeriggio. È un bel gruppo di atlete dai 19 ai 25 anni d’età e con loro c’è anche Giampaolo Ciavolella, che da vent’anni segue parte delle squadre nazionali di sci. «Al mattino - spiega - ci dedichiamo alla preparazione soprattutto di aspetti specifici dello sci, come il miglioramento delle capacità cinestesiche, il lavoro di percezione e reattività muscolare su superfici differenti e in condizioni di scarsa visibilità, equilibri in fase di volo, sensibilità sulle compressioni a livello di arti inferiori e altre variabili tipiche dello sci,. Nella a sessione pomeridiana è il preparatore atletico della Fisi, Mirco Nicolodi, a occuparsi dell’allenamento: pesistica, esercizi per il potenziamento muscolare, attività sulla sabbia e skating con i roller. In sostanza, portiamo avanti la parte di forza pura, ma anche quella di acrobatica e la componente metabolica, utilizzando trampolini e materassi. Inoltre svolgiamo attività complementari, ad esempio nelle piscine, lavorando sulla respirazione».

Terminata la preparazione estiva a Cesenatico, le azzurre della Coppa Europa femminile voleranno in Argentina, dove sulle vette di Ushuaia proseguiranno la preparazione sulla neve. Un’altra parte della squadra è stata invece impegnata a Peer, in Belgio.