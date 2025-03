Cesenatico, alla scuola dell’Infanzia Ancora il progetto di salute e alimentazione curato da Arrt

La scuola dell’Infanzia Ancora di Cesenatico ha partecipato a un progetto di corretta alimentazione curato dall’Arrt. “Io mangio sano con Draghetto Mangiabene” è un progetto legato alla salute e alla prevenzione che si sviluppa in più fasi, partendo dalla formazione delle docenti e prosegue con gli interventi delle esperte dell’associazione, a scuola con i bambini. A scuola va in scena la presentazione del personaggio guida “Draghetto mangiabene”, legata ad attività di consapevolezza delle abitudini alimentari (merenda, piatto preferito). Viaggio nel pianeta Pasta e Fagioli e nel pianeta Mangiatutto, attraverso storie e racconti.

A tutto questo vengono abbinati lavori di sensibilizzazione e attività di consapevolezza in sezione, con il viaggio nel pianeta Verdulandia attraverso la storia di Re Verdurino, per un lavoro di riconoscimento e sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura. Inoltre si abbina un viaggio nel mondo della spesa per il riconoscimento dei vari tipi di alimenti e le loro caratteristiche.

L’atto finale è un incontro di rendicontazione e informazione ai genitori, con la restituzione dei risultati alle famiglie e la verifica della ricaduta ed efficacia del progetto attraverso il confronto