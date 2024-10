Cesenatico, alla parrocchia di Santa Maria Goretti si presenta la nuova ciclabile di via Monte Cervino

Cominciano gli incontri dell’Amministrazione Comunale di Cesenatico nei quartieri e si parte da Madonnina-S.Teresa con l’assemblea fissata per martedì 22 ottobre alle 20.30 presso la Sala della Parrocchia di Santa Maria Goretti. Si tratta del primo incontro organizzato in collaborazione con il Comitato di Quartiere e i prossimi saranno calendarizzati tra la fine del 2024 e l’inizio de 2025. Il secondo incontro previsto si terrà con il quartiere Valverde-Villamarina martedì 5 novembre alle 20.30 al Polo Scolastico di Villamarina.

L’ordine del giorno prevede al primo punto la presentazione del progetto della nuova ciclabile di via Monte Cervino, si parlerà inoltre degli interventi sulla viabilità e sugli schemi di sosta dell’area intorno al Peep, sintesi di un dialogo che va avanti da tempo tra cittadinanza, comitato di quartiere e Amministrazione Comunale. Per questi due interventi è previsto un investimento totale di 140.000 euro. Si presenterà anche il progetto per il controllo del vicinato.