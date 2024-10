Cesenatico, alla guida senza avere mai preso la patente, donna denunciata dai Carabinieri

Cinque persone (3 uomini e 2 donne) sono state denunciate per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, quattro con valori etilici variabili tra un minimo di 0,85 g/l ed un massimo di 1,65 g/l mentre l’ultimo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento. Tre sono state le patenti ritirate per la successiva sospensione poiché in un caso (una donna) si è proceduto anche al deferimento per “guida senza patente” mai conseguita mentre in un altro caso si è proceduto anche al deferimento per “reiterata guida con patente revocata”. Per ciò che attiene ai veicoli condotti in tre casi si è proceduto al sequestro del veicolo e negli altri due all’affidamento al legittimo proprietario;

Una persona (pregiudicata) è stata denunciata per “inottemperanza alla provvedimento di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cesenatico”.

Due giovani sono stati denunciati per “porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere” ovvero “detenzione abusiva di armi” poiché controllati, in orario serale, e trovati in possesso di coltelli a serramanico di medie dimensioni nonché un tirapugni metallico (sequestrati).