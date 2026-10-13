Cesenatico, alla Festa del Podcast 2026 anche i premi strega Alessandro Piperno e Nicola Lagioia

Sul Porto Canale di Cesenatico si cominciano a “Sentire le voci” perché dal 13 al 15 novembre è in programma la quarta edizione della Festa del Podcast. Il programma completo verrà svelato nei prossimi giorni: sul Porto Canale – tra gli altri - arriveranno Alessandro Piperno e Nicola Lagioia, due vincitori del Premio Strega, a presentare i loro nuovi romanzi. La finestra sul mondo del podcast sarà invece accesa da Matteo Saudino, Simone Pieranni, Roberta Lippi e Federica Manzitti. Il programma completo verrà svelato nei prossimi giorni.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale, con due assetti scenici diversi in base alla tipologia di incontro, per rendere ogni momento ancora più suggestivo. L’ingresso rimane gratuito per tutti gli incontri a conferma del grande momento di condivisione culturale di tutta la città e tutto il territorio. Il programma completo verrà svelato nei prossimi giorni, intanto. Anche per l’edizione 2026 la media partnership sarà molto prestigiosa con RaiPlay Sound che ha sposato il festival dopo il successo dello scorso anno. Hera sostiene come sponsor anche questa edizione dopo l’esperienza dello scorso anno. Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni.