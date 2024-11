Cesenatico, alla Caserma dei Carabinieri lunedì 25 novembre inaugura la “Stanza Rosa”

Lunedì 25 novembre alle 10.30, presso la Caserma sede della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, in concomitanza con la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” si terrà l’inaugurazione della “Stanza Rosa”, realizzata grazie al forte sostegno della locale amministrazione comunale, che verrà utilizzata per l’audizione – in ambiente dedicato e protetto – delle donne e soggetti fragili che denunciano atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento (ricadenti nella cosiddetta “Violenza di genere”).

Nel contesto del Comando Provinciale Carabinieri di Forlì (in cui è presente un altro ambiente con analoghe caratteristiche, denominato “Una stanza tutta per se”, inaugurato nel giugno 2021 presso la Compagnia Carabinieri di Meldola) sono sette le figure specializzate nel settore - due marescialli del Nucleo Investigativo del capoluogo ed altre cinque, marescialli e brigadieri, nelle Compagnie Carabinieri della provincia - addestrate per sostenere le vittime nel loro percorso di denuncia nonché supportare tutti i reparti del territorio nello sviluppo delle indagini conseguenti alla ricezione di denunce su episodi della cosiddetta “Violenza di genere”.

Si tratta di episodi che, nell’anno 2024 (dal 1 gennaio al 15 novembre), hanno comportato per l’Arma dei Carabinieri della Provincia di Forlì - Cesena: 495 condotte monitorate (a seguito di interventi d’iniziativa, attivazione del servizio di emergenza 112 ovvero ricezione di denunce) e 441 reati perseguiti (con 15 persone arrestate in fragranza di reato e 407 persone denunciate in stato di libertà). Inoltre sono state eseguite 92 misure cautelari, disposte dall’Autorità Giudiziaria., di cui 18 per indagati sottoposti a custodia cautelare in carcere ovvero in detenzione domiciliare.