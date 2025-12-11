Cesenatico, all’Art By Mbt un Capodanno artistico con le opere del pittore Stefano Pasini

  • 11 dicembre 2025
Art By Mbt Cesenatico presenta per il 31 dicembre un “Capodanno d’Arte” che unisce gastronomia e arte contemporanea nell’elegante spazio di Viale Carducci. Nel giorno di San Silvestro il locale si trasforma in una galleria d’arte vivente dedicata alle opere di Stefano Pasini.

Le opere del pittore cesenaticense Pasini (”Paso”) accompagnano gli ospiti in un percorso visivo ed emozionale. Le sue tele, caratterizzate da una tecnica pittorica stratificata, raccontano i gesti quotidiani e le relazioni umane attraverso sovrapposizioni di colore e materia che evocano memorie ed emozioni.

