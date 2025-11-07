Cesenatico, alberi danneggiati e potature: in arrivo 100mila euro dalla Protezione Civile

Al Comune di Cesenatico sono in arrivo 100.000 euro dalla Protezione Civile Regionale per interventi di potatura e taglio delle alberature danneggiate durante gli eventi di forte vento e pioggia anomala del 24 e 25 agosto scorso. Ad eseguire i lavori - in parte già in esecuzione o conclusi - sarà direttamente Cesenatico Servizi che procederà così alla messa in sicurezza del patrimonio comunale. Queste risorse si aggiungono a quelle già stanziate nelle settimane scorse per un piano integrato di messa in sicurezza. Durante gli eventi dello scorso agosto si erano registrate raffiche di vento fino a 100 km/h con tutti i volontari impegnati del supporto alla popolazione e nelle operazioni di messa in sicurezza. Si registrarono alcuni pini divelti con quasi 20 interventi tempestivi.