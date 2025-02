Cesenatico, al via le iscrizioni per il trasporto pubblico gratuito per alunni e studenti

Sono aperte da oggi le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico gratuito per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le scuole dell’infanzia, elementari e medie. L’amministrazione ha confermato la gratuità del servizio anche per l’anno scolastico 2025/2026 per bambine e bambini e ragazze ragazzi dai 3 ai 14 anni.

La domanda va presentata esclusivamente on line con credenziali Spid accedendo tramite il sito del Comune di Cesenatico (area tematica Trasporti) oppure alla piattaforma dedicata E-Civis. Ci si può iscrivere da oggi, martedì 4 febbraio, fino a venerdì 21 marzo 2025. Dopo aver presentato la domanda online, l’iscrizione si perfezionerà con il ritiro della tessera di abbonamento per l’anno scolastico 2025/2026 o l’aggiornamento della tessera rilasciata nell’anno scolastico precedente, da effettuarsi improrogabilmente nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 7 maggio presso lo sportello Atr di Cesenatico in via Bassi 1. Il mancato ritiro della tessera comporterà l’automatica esclusione dal servizio. Per l’anno scolastico 2024/2025 - ancora in corso - sono stati 648 iscritti al trasporto scolastico gratuito con un investimento dell’ente di 580.000 euro. La previsione per l’annata 2025/2026 si assesta sugli stessi numeri, in attesa di avere un quadro completo di tutti gli aderenti.

«Abbiamo introdotto questa misura a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e in totale hanno aderito 1943 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Questo significa essere stati vicini a moltissime famiglie del territorio e aver contribuito all’educazione sostenibile di cittadini del futuro che sono abituati fin da subito a utilizzare i mezzi pubblici. La gratuità del trasporto scolastico è una misura a cui teniamo particolarmente perché aiuta le famiglie in modo concreto ma anche sostenibile favorendo inoltre l’aggregazione. A questo mi fa piacere aggiungere la presenza di Bicibus e Piedibus che sono iniziative sempre apprezzate dalla comunità», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«In questi anni la risposta e le adesioni al bando per il trasporto scolastico gratuito sono sempre andate oltre ogni più rosea aspettativa con numeri sempre in aumento a cui va aggiunta la presenza di Bicibus e Piedibus, iniziative sempre apprezzate dalla comunità. Questa misura è un invito all’utilizzo del trasporto scolastico che permette un minor impatto ambientale, un cambio di mentalità per utilizzare meno l’automobile», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.