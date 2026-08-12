Cesenatico, al via i restauri del trabaccolo “Pascoli” e della battana “Vienna”

Due imbarcazioni simbolo della storia adriatica tornano a splendere a Cesenatico. Grazie al mecenatismo d’impresa e allo strumento dell’Art Bonus, sono stati mossi 75.000 euro per il restauro di due pezzi da novanta del Museo della Marineria.

Il cantiere più imponente riguarda la manutenzione straordinaria del trabaccolo “Giovanni Pascoli”, l’ammiraglia da 23 metri della Sezione Galleggiante nonché l’unico esemplare musealizzato di questa tipologia. Famoso per la sua comparsa nello sceneggiato Rai Marco Polo, il veliero del 1936 necessitava di urgenti interventi alla coperta e alle sovrastrutture, ora in corso grazie al contributo di 50.000 euro garantito dal Cesenatico Camping Village. A questo si affianca il restauro integrale della battana “Vienna”, barca del 1963 simbolo della pesca costiera, che verrà trasferita in cantiere per una sistemazione completa finanziata con 25.000 euro da Unica Reti.

I lavori si inseriscono in un percorso virtuoso con cui la città punta a valorizzare le proprie radici marinare, come dimostra la recente richiesta di iscrizione della “vela al terzo” nel patrimonio immateriale UNESCO. Soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli, che ha evidenziato come la salvaguardia del patrimonio culturale sia ormai diventata un valore condiviso dall’intera comunità e un volano strategico per l’immagine del territorio.