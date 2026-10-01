Cesenatico, al via i lavori per il nuovo “Sportello facile”

A Cesenatico stanno per partire i lavori per la realizzazione del nuovo “Sportello Facile” che verrà creato al piano terra della sede Comunale: in un nuovo servizio verranno accorpati i servizi di Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e Servizi Demografici che comprendono anagrafe, stavo civile ed elettorale con una riorganizzazione delle risorse e un rinnovamento anche sul piano strutturale. L’obiettivo dell’investimento da 180.000 euro sarà quello di accentrare i servizi per i cittadini rendendo tutto ulteriormente semplificato per chi ha bisogno di certificati e documenti e migliorando il rapporto con il pubblico.

Proprio in questo senso nei mesi scorsi sono state aperte due nuove postazioni dedicate per il rilascio della CIE, ubicata all’interno dei locali dell’Urp, un primo passo prima di questo cambiamento strutturale. Per favorire questa novità, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) rimarrà chiuso per tutta la giornata di martedì 6 ottobre.