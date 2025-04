Cesenatico, al teatro una stagione da oltre 4.300 presenze

Si è da poco conclusa la stagione invernale del Teatro Comunale di Cesenatico. Una cavalcata di mesi che è iniziata sotto i migliori auspici dato il tutto esaurito della prosa registrato all’avvio della campagna abbonamenti. Tra concerti, teatro moderno, i grandi attori della prosa, Cesenatico Classica, le favole, i musical e i fuori programma la soglia del Teatro è stata varcata più di 4.300 volte (circa cento presenze in più rispetto anno precedente).

Al momento l’ufficio Teatro è al lavoro per concludere la proposta estiva pensata per accogliere le richieste di un pubblico particolarmente giovane che potrà gustarsi gli spettacoli nel ritrovato teatro all’aperto di largo Cappuccini.

«Quest’anno – ha commentato l’assessora alla Cultura Emanuela Pedulli – mi ha colpito e riempito di orgoglio il fatto che tutti gli attori, dopo lo spettacolo, siano saliti alla ribalta congratulandosi per l’accoglienza calorosa del pubblico, per la bellezza del teatro e per l’organizzazione. Colgo quindi l’occasione per ringraziare ancora una volta tutte le persone che si sono impegnate lungo la stagione affinché il pubblico potesse godersi lo spettacolo».