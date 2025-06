Cesenatico, al Primo Circolo un intenso anno scolastico con iniziative dedicate a salute, inclusione e solidarietà

Sempre in linea con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, la dirigente Lucia Santarsiero ha aderito al progetto “Frutta e verdura nelle scuole”. Dedicato agli alunni della scuola primaria, questo progetto, coordinato dall’insegnante e collaboratrice della Ds, Barbara Gentile, ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria del circolo a partire da febbraio 2025. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea e realizzata in collaborazione con vari ministeri e enti, aveva come scopo principale educare i bambini al consumo consapevole di frutta e verdura di stagione, ridurre gli sprechi alimentari e coinvolgere le famiglie in un percorso di educazione alimentare. Durante le attività, i bambini hanno imparato a conoscere il valore della stagionalità dei prodotti, l’importanza di prodotti certificati e biologici, e hanno approfondito tematiche ambientali legate alla riduzione degli sprechi. Le attività si sono svolte nelle classi con l’obiettivo di diffondere messaggi di salute e sostenibilità, contribuendo a creare abitudini alimentari più sane fin dalla giovane età.