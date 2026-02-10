Cesenatico, al Ponte del Gatto si realizza il passaggio provvisorio per le utenze

Arriva il ponte “utenze” da montare lato mare accanto al vecchio ponte Del Gatto prima che venga demolito. Servirà da alternativa temporanea per far passare da una parte all’altra del porto canale tutti i sotto servizi - e sono diversi - , che attualmente traghettano in scatolato appesi al di sotto del vecchio ponte. Ieri mattina sono arrivati gli elementi metallici e ponteggi che fino alla costruzione del nuovo ponte costituiranno il supporto provvisorio per consentire il passaggio di fogna nera, luce, acquedotto, fibra ottica, illuminazione pubblica.

Installati sostegni e condutture, saranno poi le diverse società titolari dei sevizi - Hera, Enel, Edison, Tim, Ital Gas - che saranno chiamate ad intervenire per scollegare le singole forniture di competenza e trasferirle, in via provvisoria e per tutto il tempo di durata di costruzione del nuovo ponte Del Gatto, in quello che sta per essere montato a fianco. Solo allora si potrà fare arrivare l’impresa incaricata delle demolizione dell’attuale Ponte del Gatto e dello smaltimento ruderi.