Cesenatico, al freddo in casa il giorno di Natale: anziana soccorsa dai Carabinieri

La richiesta di aiuto di un figlio, il soccorso immediato e il lieto fine. La mattina di Natale un uomo, residente in altra provincia, ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesenatico preoccupato per l’anziana madre che, dalla sera precedente ed a causa del maltempo, si trovava in casa al freddo, senza riscaldamento e acqua calda. Ascoltata la richiesta e appresa l’impossibilità del figlio di raggiungere la madre, l’operatore della centrale ha inviato immediatamente i carabinieri di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile i quali, raggiunta l’abitazione della donna, l’hanno trovata al freddo, in compagnia di una badante straniera con poca padronanza della lingua italiana.

I militari, in assenza di tecnici prontamente reperibili, si sono subito adoperati per verificare l’origine del guasto, appurando che si trattava di un distacco dell’energia elettrica provocato da un’anomalia tecnica. Individuata la causa e riattivato correttamente il contatore, i Carabinieri hanno effettuato ulteriori controlli su tutti gli elettrodomestici attivi e, soprattutto, fatto ripartire l’impianto di riscaldamento, dopodiché, prima di lasciare l’anziana signora, hanno avvisato il figlio, rassicurandolo sullo stato di salute della madre, e augurato un sereno Natale a tutti, ricevendo in cambio gratificanti ringraziamenti per l’aiuto fornito.