Cesenatico, “aiutateci a curare Adalberto”: raccolta fondi per un bimbo di 5 anni

Da Cesenatico è partita una gara di solidarietà per dare una speranza al piccolo Adalberto, un bimbo di cinque anni affetto da autismo di livello 3, il più grave. I genitori hanno individuato delle cure speciali che verranno effettuate tra Panama, Messico e Giappone, con costi che vanno dai 100 ai 120mila euro, senza contare viaggi e alloggi. Per questo, su GoFundMe hanno avviato una raccolta fondi arrivata a 7.600 euro in pochi giorni.

La mamma e il papà di Adalberto raccontano che, dopo infinite ricerche e prove, infinite terapie e decine di migliaia di euro spesi per provare tutte le soluzioni possibili, vorrebbero affrontare le ultime due terapie prima che sia troppo tardi per fare uscire il proprio figlio dal buio.

“Non parla, non si gira, è assente, si mette sempre in pericolo e ha continue crisi”, si legge.

“Vorremmo affrontare l’infusione di staminali e il trapianto del microbiota intestinale - spiegano - entrambe molto costose, private e che vanno fatte all’estero”.

“Speriamo di riuscire a far uscire Adalberto dal mondo in cui è rinchiuso e non spegnere il suo sorriso: ora ha 5 anni, ma arrivati a 7 le speranze che si possa riprendere termineranno”, concludono.

La campagna solidale è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/autismo-severo-ultime-speranze-per-adalberto