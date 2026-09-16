Cesenatico, aggressione in piazza Costa: arrestato l’accoltellatore

Accoltellamento a Cesenatico dopo una rissa tra stranieri nella notte. I Carabinieri hanno arrestato l’accoltellatore che ha ferito un uomo al momento ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Così il sindaco Matteo Gozzoli: “Il mio più sentito ringraziamento ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico che hanno immediatamente arrestato l’autore di un accoltellamento avvenuto nella tarda serata di ieri in Piazza Costa. Il fatto è accaduto in seguito ad una lite su cui adesso si concentreranno le indagini. Auguro una pronta guarigione all’uomo aggredito, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli inquirenti”.