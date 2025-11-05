Cesenatico. Affidati i lavori per la demolizione e costruzione del nuovo “Ponte del Gatto”

Si avvicina sempre di più l’inizio della demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte del Gatto, una delle opere più attese e sentite da parte di tutta la cittadinanza a ormai più di settant’anni dalla sua costruzione. Ad eseguire i lavori sarà la ditta CAMS di Reggiolo nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti”di Ravenna che si è aggiudicato l’appalto con un’offerta che presenta un ribasso d’asta del -4,44% e una contrazione dei tempi di lavori di 30 giorni in meno rispetto ai tempi previsti. All’inizio della prossima settimana è previsto un incontro operativo tra i referenti dell’impresa e i tecnici comunali per fissare la data di inizio lavori e l’assetto del cantiere. L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte sarà di € 2.200.000 interamente coperti da fondi comunali. Al termine dei lavori verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.