Cesenatico, addio all’immobiliarista Dario Pagliarani, morto improvvisamente a 76 anni

È morto improvvisamente a 76 anni Otello Pagliarani, conosciuto da tutti col nome di Dario. Persona particolarmente nota, stimata e benvoluta a Cesenatico, anche per via della attività che ha sempre svolto nel settore immobiliare con passione, dedizione e bonomia. Fin da giovane Pagliarani aveva affiancato il suocero Terzo Farabegoli nella gestione dell’attività, nell’agenzia immobiliare “Sole Mare”, una delle prime a Cesenatico che di recente, nel 2021, ha ampliato i propri spazi e struttura di vendita, ricollocandosi sempre lungo viale Carducci ma in posizione sempre più centrale. Dopo aver lavorato per oltre quarant’anni nel settore, aveva ampliato infatti l’attività chiamando nella gestione anche i figli. Dario Pagliarani era molto conosciuto a Cesenatico anche per via di quelle passioni che non lo hanno mai abbandonato: ha sempre coltivato quella per il calcio locale e per la commedia dialettale. Dei Corsari dell’Ac Cesenatico Calcio, di cui è stato dirigente, dalla secondo metà degli anni Settanta in poi, ne ha sempre seguito passo dopo passo sorti e successi; fintanto che la squadra è approdata al traguardo massimo raggiunto, tra il professionisti nel Campionato di C2. Assieme alla moglie Fosca faceva parte della Compagnia dialettale di Cesenatico “La Madunaina” che ha allestito e portato in scena diverse commedie, con esibizioni dialettali in diversi teatri e palcoscenici anche fuori di Cesenatico. A lui era affidato il ruolo di presentatore e voce narrante, mentre la moglie con il resto della compagnia calcava la scena. Dario Pagliarnani lascia la moglie Fosca Farabegoli, i figli Giorgia, Boris, Veronica e i nipoti. I funerali si terranno giovedì 5 dicembre con partenza alle 13.45 dalla camera mortuari di Cesenatico, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Goretti di Madonnnia Santa Teresa sarà celebrata la messa.