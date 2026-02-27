Cesenatico, addio a Quinto Pagliarani, l’autore del monumento in piazza Spose dei Marinai

Il nome rimarrà indelebile, legato alla “Ma’”, il monumento che si staglia in piazza “Spose dei Marinai” a ponente del porto. Il suo autore, Quinto Pagliarani, cesenaticense di “stirpe”, figlio di mariani, si è spento all’età di 94 anni. Scultore appassionato, persona mite e saggia, sapeva fare mille mestiere. Per indole portato alla parola e dispensare consigli. Fervido d’inventiva, aveva in dono la versatilità delle mani d’oro, in qualsiasi cosa si cimentasse o intraprendesse. Nel restauro e nella ricostruzione dentro la sua officina di carrozziere, lungo la Statale Adriatica, delle barche a vela, quelle d’epoca, da pesca e da lavoro. A lui così tanto care e familiari, fin da quando da bambino, le “studiava” al ritorno dal mare, attraccare alle bitte d’ormeggio nella Valona. La zona a sinistra del canale urbano dove era nato nel gennaio del 1932.

