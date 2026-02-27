Cesenatico, addio a Quinto Pagliarani, l’autore del monumento in piazza Spose dei Marinai

Cesenatico
Quinto Pagliarani davanti al monumento alla “Ma’”
Quinto Pagliarani davanti al monumento alla “Ma’”

Il nome rimarrà indelebile, legato alla “Ma’”, il monumento che si staglia in piazza “Spose dei Marinai” a ponente del porto. Il suo autore, Quinto Pagliarani, cesenaticense di “stirpe”, figlio di mariani, si è spento all’età di 94 anni. Scultore appassionato, persona mite e saggia, sapeva fare mille mestiere. Per indole portato alla parola e dispensare consigli. Fervido d’inventiva, aveva in dono la versatilità delle mani d’oro, in qualsiasi cosa si cimentasse o intraprendesse. Nel restauro e nella ricostruzione dentro la sua officina di carrozziere, lungo la Statale Adriatica, delle barche a vela, quelle d’epoca, da pesca e da lavoro. A lui così tanto care e familiari, fin da quando da bambino, le “studiava” al ritorno dal mare, attraccare alle bitte d’ormeggio nella Valona. La zona a sinistra del canale urbano dove era nato nel gennaio del 1932.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui