Cesenatico, accoltellamento in piazza Costa: l’aggressore resta in carcere con l’accusa di tentato omicidio

Accoltellamento in piazza Costa a Cesenatico, l’aggressore resta in carcere. Si tratta di un 51enne colombiano arrestato dai Carabinieri la notte del 16 settembre per tentato omicidio. I Carabinieri erano intervenuti per un violento litigio scoppiat a due passi dalla ruota panoramica, sfociato nel ferimento gravissimo di un uomo marocchino di 30 anni, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. Il 30enne è stato colpito dall’addome con una profonda coltellata: è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora si trova ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.

Dalle primissime testimonianze raccolte dai militari la violenza sarebbe sfociata al culmine di una lite tra persone, alterate dall’alcol, che si conoscevano. Durante la colluttazione, l’aggressore si è introdotto repentinamente all’interno di un vicino fast-food, dove si è impossessato di un grosso coltello da cucina prelevato dal banco ed è tornato in strada, sferrando il fendente all’addome della vittima. L’uomo si è poi dato a una rapida fuga a bordo di un monopattino elettrico. La fuga è durata pochi minuti, infatti le pattuglie tempestivamente intervenute lo hanno intercettato a poca distanza dal luogo dell’aggressione. Il 51enne, colombiano ma residente da tempo a Cesenatico, aveva ancora indosso la felpa macchiata del sangue della vittima ed era alla guida del monopattino segnalato, è stato quindi fermato e portato in caserma.

Sulla base delle molteplici risultanze investigative è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì. Sui reali motivi che hanno innescato la violenza tra i contendenti, sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica). Nella giornata odierna il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto, confermando la custodia cautelare in carcere.